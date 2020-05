Coronavirus: Regione Lombardia moltiplica iniziative antiviolenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri Antiviolenza lombardi e i relativi sportelli hanno perciò continuato a fornire supporto alle vittime con modalità organizzative tali da rispettare le restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria anche se il numero di contatti è stato di molto inferiore allo stesso periodo dell'anno precedente, come rilevano gli operatori. Inoltre, gli assessori Silvia Piani e Alessandro Mattinzoli (sviluppo economico) hanno chiesto alla rete commerciale della grande distribuzione organizzata di farsi parte attiva nella prevenzione e nel sostegno alle vittime di violenza attraverso manifesti, locandine e messaggi vocali, essendo i punti vendita della gdo tra i pochi luoghi raggiungibili da tutte le donne senza contravvenire alle misure imposte dal Governo per contenere l'epidemia. "In questi giorni dobbiamo stare a casa. Ma se la tua casa è un luogo di paura e di violenza, ricorda che 'Non Sei Da Sola'. La rete dei servizi contro la violenza sulle donne di Regione Lombardia non si ferma di fronte al Covid-19 e continua a tutelarti e proteggerti. In caso di necessità chiama il numero di emergenza 1522, vai sul sito 'Non sei da sola' oppure scarica l'app per cellulari e tablet”. (segue) (Com)