Coronavirus: Regione Lombardia moltiplica iniziative antiviolenza di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il messaggio audio diffuso in quei punti vendita che volontariamente hanno scelto di aderire all'appello inoltrato dagli Assessorati lombardi, a cui partecipano, tra gli altri, alcuni dei centri commerciali dei marchi Esselunga, Carrefour e Coop. "Questa iniziativa volta alla difesa della donna - ha puntualizzato l'assessore Mattinzoli - serve a diffondere l'informazione, perché nessuno si senta solo. Regione Lombardia da sempre sostiene queste misure: la tutela della persona deve essere al centro di qualsiasi azione". Infine, attraverso il coinvolgimento delle 'Cooperative di Abitanti', che in Lombardia contano oltre 10.000 alloggi in canone di godimento, si è approntata anche l'idea di veicolare lo stesso messaggio attraverso le bacheche elettroniche presente in molti condomini. "Per Regione Lombardia - ha ricordato Piani - l'opportunità di portare all'attenzione di ogni singola donna lombarda che ne ha bisogno, questo messaggio, rappresenta un momento di ulteriore implementazione delle misure già messe in atto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere per cui l'istituzione regionale ha investito ingenti risorse creando una capillare organizzazione territoriale composta da 27 reti in cui operano complessivamente 50 centri antiviolenza e 117 tra case rifugio e case di accoglienza". (Com)