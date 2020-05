Francia: Societe Generale, sino a 5 miliardi per contenere i danni provocati dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Societe Generale prevede di stanziare quest'anno fra i 3,5 e i 5 miliardi di euro per contenere le perdite provocate dalla crisi del coronavirus. Lo ha detto il suo amministratore delegato, Frederic Oudea, in un'intervista rilasciata al quotidiano economico "Les Echos" e pubblicata oggi. Oudea ha affermato che nonostante le misure messe in atto dal governo, "è indubbio" che per la crisi aumenterà il costo del rischio per le banche e di conseguenza le perdite di credito, benché a suo parere sia necessario attendere la fine del secondo trimestre per "vederci più chiaro". "Anticiperemo dei fondi per una somma compresa fra i 3,5 ed i 5 miliardi di euro quest'anno, a seconda degli scenari. La cifra corrisponde a 70-100 punti base del costo del rischio", ha detto Oudea, ricordando che nel 2009, questo livello si attestava a 117 punti base. Oudea ha precisato che il gruppo ha "le riserve necessarie" per affrontare l'impatto della crisi, la cui gravità dipenderà "dagli effetti delle misure di sostegno messe in atto dal governo e dal ritmo del ritorno alla vita normale". Oudea ha osservato che se la crisi dovuta alla pandemia è "di gran lunga la più grave che abbiamo dovuto affrontare", il settore bancario francese sta entrando in questa crisi "con un profilo radicalmente diverso rispetto al 2008-2009", quando il coefficiente patrimoniale delle banche era in media fra il 6 e il 7 per cento, la metà di quello attuale.(Frp)