Coronavirus: Fd'I, ancora una volta VII municipio Roma al centro di un focolaio

- "Leggiamo con apprensione le notizie di contagi ed indagini epidemiologiche relative alla clinica Latina, situata nel cuore del VII municipio e condividiamo le paure dei cittadini del quartiere che, proprio a ridosso dell’inizio della fase 2, temono che il loro territorio possa trasformarsi in una nuova zona rossa". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia Fulvio Giuliano e Domenico Carlone. "Faccio appello all’assessore D’Amato - continua il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo - al quale riconosco l’indefesso lavoro di questi mesi perché si usi il pugno duro con tutte quelle strutture che non hanno rispettato i protocolli. Ma la Asl Roma 2 spieghi perché non si è controllato e soprattutto quanti altri focolai rischiamo per l’assenza di controlli, in oltre due mesi di emergenza si doveva e si poteva provvedere a ciò che andrebbe fatto già in via ordinaria". (Com)