Sport: Regione Lazio, per fase 2 governo chiarisca su discipline di squadra

- "Stiamo capendo come disciplinare gli allenamenti individuali per gli sport di squadra professionistici, come hanno fatto altre Regioni. Stiamo aspettando chiarimenti dal governo, a cui è demandato di stabilire le date delle riaperture". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, durante una videoconferenza stampa. "Inoltre, auspichiamo chiarimenti sulla definizione di sport individuali, per capire come organizzarli - ha aggiunto Leodori -. Sembra difficile vietarli, credo che per loro natura il distanziamento sia automaticamente sufficiente. Tenderemo come Regione a tenere validi gli spostamenti provinciali, fermo restando la questione dell'auspicio che il governo emetta chiarimenti. I nostri atteggiamenti rientrano nella logica di collaborazione costante e diretta con il governo", ha concluso Leodori. Intanto, oggi pomeriggio è previsto un incontro con il mondo dello sport. (Rer)