1 maggio: De Corato: travolti da uno tsunami, per il futuro usare mani, cuore e cervello (2)

- "La Lombardia – ha ricordato - è stata travolta da uno tsunami di proporzioni devastanti. Per tanti, troppi giorni, abbiamo dovuto lottare contro il tempo per recuperare respiratori, mascherine e tutto quello che serviva per salvare le vite ai nostri cari. Il mondo del lavoro ed economico, già nel prossimo futuro, dovrà necessariamente andare incontro a delle modifiche, a degli adattamenti. Per la ripartenza è indispensabile avere chiari 3 capisaldi attraversi i quali muoverci: lavoro, sicurezza, solidarietà". "Come Regione Lombardia – ha sottolineato De Corato - abbiamo fatto notevoli sforzi per aiutare le imprese attraverso l'accesso al credito. Senza dimenticare quello che si preannuncia come vero e proprio 'piano Marshall' per la ripartenza. Un pacchetto da tre miliardi di investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 400 milioni destinati a Comuni e Province per realizzare opere immediatamente cantierabili". "Io penso che in un Paese come il nostro – ha concluso l'assessore regionale alla sicurezza - pieno di luoghi unici al mondo impregnati di cultura ed arte, per rinascere dovremo usare mani, cuore e cervello". (Com)