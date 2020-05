Giappone: crisi, governo annuncerà lunedì piano di ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone comunicherà lunedì i dettagli del suo programma per riavviare l'economia del paese, colpita dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia Yasutoshi Nishimura, citato da "Straits Times", ricordando che anche il primo ministro Shinzo Abe annuncerà il 4 maggio la sua decisione definitiva su un'eventuale proroga dello stato di emergenza nazionale. Parlando in videoconferenza con i governatori di Tokyo e Osaka, Nishimura ha detto che le 34 prefetture giapponesi che non sono state individuate come "zona rossa" vedranno un parziale allentamento delle misure restrittive restrizione una volta che la diffusione del virus sarà sotto controllo, mentre le 13 altre più a rischio otterranno lunedì maggiori precisioni su quanto deciso. Da parte loro, il govenratori di Tokyo, Yuriko Koike, e di Osaka, Hirofumi Yoshimura, hanno chiesto che il governo metta rapidamente in atto le misure di sostegno, compresa l'assistenza per i pagamenti degli affitti delle imprese. Nel paese sono finora stati confermati 14.305 casi confermati di coronavirus, di cui 455 decessi, un bilancio di molto inferiore a quello degli Stati Uniti o di altri paesi europei. Lo stato di emergenza è entrato in vigore lo scorso 7 aprile fino al 6 maggio. (segue) (Git)