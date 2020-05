Coronavirus: Arcuri, presto sul mercato anche le mascherine per i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo cominciato a pensare alle mascherine per i bambini e sono già pronti i primi prototipi: saranno presto sul mercato e pronti per la riapertura delle scuole. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa settimanale. "Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo perché cittadini si potessero approvvigionare di mascherine ad un prezzo equo e che le imprese potessero reperire le mascherine che servono", ha aggiunto. (Rin)