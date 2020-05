Sanità: due magneti per riaprire dotto biliare, successo al Gemelli in piena emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaperto con un metodo innovativo il dotto biliare di un paziente con una condizione clinica molto difficile, già sottoposto a due trapianti di fegato. È l'eccezionale intervento (prima volta in Europa e in America) al tempo dell'emergenza Covid-19 effettuato con successo da una equipe multidisciplinare di endoscopisti e radiologi interventisti della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs coordinata dal professor Guido Costamagna. "Il passaggio della bile, chiuso da una cicatrice invalicabile, è stato riaperto dalla forza di due piccoli magneti, che attraendosi l'un l'altro hanno ristabilito la continuità del dotto. L'intervento urgente e mini-invasivo di ricanalizzazione di una stenosi (restringimento) 'invalicabile' è lo straordinario traguardo clinico raggiunto nonostante l'emergenza Covid-19", si legge in una nota del policlinico Gemelli. (segue) (Com)