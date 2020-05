Sanità: due magneti per riaprire dotto biliare, successo al Gemelli in piena emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da virus Sars-Cov2 ha determinato profondi mutamenti anche nell'attività clinica dell'Endoscopia digestiva del Gemelli, struttura ad altissima specializzazione e centro di riferimento nazionale e internazionale, in grado di eseguire oltre 22.000 prestazioni all'anno. "In questo periodo di emergenza sanitaria – spiega il professor Costamagna - l'attività si è limitata alle urgenze e ai casi non procrastinabili, in particolare per i pazienti oncologici. Sono state allestite due sale endoscopiche, una al Gemelli e l'altra nel Columbus Covid 2 hospital esclusivamente dedicate a pazienti affetti da coronavirus, trattati garantendo al massimo tutte le misure precauzionali sia di protezione individuale del personale, sia di sanificazione e disinfezione delle sale e delle strumentazioni". Anche i percorsi, i criteri di selezione dei pazienti e tutte le procedure di accettazione e di dimissione dal Centro di endoscopia digestiva chirurgica "sono state rimodulate in funzione del rischio di diffusione virale. Insomma, stiamo imparando ad agire, a muoverci e a pensare in maniera diversa per garantire ancora di più a tutti i pazienti il meglio delle cure nella massima sicurezza ", conclude Costamagna. (Com)