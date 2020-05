Germania: Merz (Cdu), l'Italia non può chiederci di ignorare trattati Ue e Costituzione tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non può chiedere alla Germania di ignorare i trattati dell’Unione europea e la Costituzione tedesca. Lo ha detto Friedrich Merz, esponente della destra dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), deciso critico del cancelliere Angela Merkel e candidato alla presidenza del partito, in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano “Die Zeit”. Quel che è evidente, secondo Merz, è che in questa fase di crisi non sarà possibile assistere tutti. “Lo Stato deve semplicemente ammetterlo e dire: non possiamo aiutare tutti in questa crisi”, ha affermato Merz, secondo cui le autorità politiche tedesche “devono sottolineare durante questa crisi che il funzionamento dell'Europa è un nostro interesse comune. Ciò significa che naturalmente ci occupiamo anche dei nostri interessi nazionali in Europa”. “I trattati Ue affermano che non possiamo essere responsabili per i debiti di altri paesi”, ha detto Merz, secondo cui agire in questo senso sarebbe un modus operandi contrario alla Costituzione tedesca. “Lo dovete spiegare agli amici italiani: non potete chiederci seriamente di ignorare tutte le regole in caso di crisi e che il governo tedesco violi i trattati Ue e la Legge fondamentale”, ha affermato l’esponente della Cdu. (Geb)