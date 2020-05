Coronavirus: Arcuri annuncia test sierologici da lunedì, comprati altri 5 milioni di tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì in molti laboratori regionali arriveranno i test sierologici per dare inizio all'indagine campionaria che riguarderà 150 mila italiani. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa settimanale. "Abbiamo acquistato 5 milioni di tamponi che distribuiremo nei prossimi mesi, e che si aggiungono ai 3,7 milioni già inviati alle regioni: così anche questo strumento verrà diffuso sul territorio", ha aggiunto, sottolineando che "questo ci serve per avviare una fase 2 più consapevole". (Rin)