Droga: Gallarate (Va), Polizia arresta spacciatore durante controlli anti coronavirus

- Nella mattinata di ieri, la squadra volanti del Commissariato di Gallarate, all'interno del parcheggio cittadino del dismesso centro commerciale “Il Fare”, ha eseguito un’importante attività di polizia bloccando un noto cittadino gambiano, con indosso un considerevole quantitativo di droga, suddiviso in dosi di marijuana e hashish, già confezionate e pronte per essere vendute. Gli Agenti sin da subito hanno fiutato che lo straniero potesse nascondere indosso della droga; egli infatti, oltre ad emanare un intenso odore di marijuana, presentava un insolito rigonfiamento della giacca che, maldestramente, ha tentato di nascondere. Durante i controlli, l'uomo ha assunto un atteggiamento sempre più nervoso e intollerante fino a che, con uno scatto repentino, è riuscito a svincolarsi e a dileguarsi nella direzione opposta. Grazie al sopraggiungere di altre pattuglie gli agenti hanno intravisto la mano di un uomo aggrappata alla ringhiera del piano superiore del parcheggio: era la mano del fuggitivo che, disperatamente, chiedeva aiuto, perché non riusciva più a sostenere il peso del suo corpo che, nel frattempo, penzolava nel vuoto. Gli agenti non hanno esitato un attimo a soccorrere lo spacciatore così, lo hanno sollevato dalle braccia e tratto in salvo; nonostante ciò, il giovane gambiano, ha continuato nel tentativo di divincolarsi tanto da costringere gli agenti a immobilizzarlo in sicurezza. Lo spacciatore, durante la precedente fuga, è riuscito a liberarsi della droga che occultava all'interno del giubbotto; droga che comunque, successivamente, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza interna, è stata ugualmente trovata e sequestrata. Al termine della successiva attività di polizia giudiziaria, e degli ulteriori riscontri investigativi utili a confermare come la detenzione dello stupefacente fosse finalizzata allo smercio, l’uomo, oltre a essere stato sanzionato per la violazione della normativa anti contagio, è stato deferito alla autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini spaccio. (Com)