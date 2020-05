© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus si diffonde per il tramite del contagio: non dobbiamo dimenticarlo, e facciamo di tutto per evitarlo. Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, durante il punto stampa settimanale. "Non abbassiamo la guardia, vi imploro", ha detto.(Rin)