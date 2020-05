Roma: tampona auto di copertura dei carabinieri e fugge, bloccato e arrestato per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un 49enne, domiciliato a Roma, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico Ufficiale. I militari nel corso di alcuni controlli del territorio in borghese e con auto di copertura, hanno intimato l’alt all’auto guidata dall’arrestato che, oltre a non fermarsi ha tamponato l’auto militare ed è fuggito. La sua fuga non è durata molto, infatti, dopo mezz’ora è stato intercettato dalla pattuglia di carabinieri della stazione di San Basilio sulla via Salaria all’altezza di Prati Fiscali. Dopo l’arresto, a seguito della successiva perquisizione personale, dell'auto e del suo appartamento, l’uomo è stato trovato in possesso di 350 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte alla vendita e della somma contante di 280 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il fermato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo; nei suoi confronti è scattata anche la sanzione amministrativa per l’inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19. (Rer)