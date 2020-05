Coronavirus: Consip, consegnati oltre tremila ventilatori polmonari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le ultime consegne e installazioni sono 3.034 i ventilatori polmonari resi disponibili da Consip: il dato corrisponde al 68 per cento dei 4.437 ventilatori resi disponibili dalla Protezione civile. Lo si apprende da un comunicato stampa della Consip, in cui viene sottolineato che grazie alla collaborazione con il ministero degli Esteri, con la Guardia di finanza e con l’Agenzia delle dogane sono stati consegnati 5.900 monitor multiparametrici; 8.484 pompe infusionali e peristaltiche; 145.200 tubi endotracheali; e 53.975 tra caschi e maschere total face. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, sono stati consegnati 4 milioni di mascherine chirurgiche e 16,8 milioni di altri dispositivi tra guanti, camici, visiere, occhiali e tute.(Rin)