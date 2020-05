Droga: Carabinieri Pioltello arrestano due spacciatori in area ex "Sisas"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 30 aprile i carabinieri di Pioltello, alle porte di Milano, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini marocchini, un 24enne con precedenti specifici, e un 34enne, con precedenti di polizia. Nel corso di un servizio di osservazione per il contrasto dello spaccio di stupefacenti nell'area dismessa della ex azienda chimica “sisas”, i militari hanno notato la presenza di un gruppo di stranieri in un immobile disabitato. Insieme a militari del 6 stormo “Ghedi” dell'aeronautica impiegato nell’operazione “strade sicure”, hanno fatto uno specifico controllo, trovando i due arrestati in possesso di 72 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per confezionamento e bilancino di precisione. (Com)