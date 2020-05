Coronavirus: Fornaro (Leu), necessario sistema controllo che impedisca ritorno contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio ha bisogno di un adeguato sistema di controllo sanitario che impedisca un’onda di ritorno del contagio per funzione al meglio. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo di Liberi e uguali (Leu) alla Camera dei deputati, Federico Fornaro, definendo “indispensabile il rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro e anche un cambio di passo nella gestione sanitaria del Covid-19”. Anche le sanità regionali, ha aggiunto, devono passare alla fase 2 con “un'azione straordinaria di rafforzamento organizzativo e di risorse umane della medicina territoriale per contenere e gestire al meglio i focolai domestici e l'isolamento domiciliare”. (Rin)