Romania: inviate 90 mila mascherine protettive in Spagna

- Un C-27J Spartan dell'Aeronautica militare romena è decollato questa mattina dalla base aerea Otopeni 90 alla volta della Spagna dove consegnerà 90 mila mascherine protettive. È quanto riferito dal ministero della Difesa romeno. "Questi materiali fanno parte della riserva di contromisure mediche per l'epidemia Covid-19, in Romania, acquistata dal nostro paese sulla base di una sovvenzione di 10 milioni di euro firmata con la Commissione europea, attraverso la direzione generale per la protezione civile e le operazioni umanitarie europee", si legge in un comunicato stampa. (Rob)