Giappone: ministero Difesa elaborerà protocolli per eventuali oggetti volanti non identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone elaborerà protocolli per valutare eventuali incontri con presunti ufo, dopo che il Pentagono ha confermato l'autenticità di tre video di oggetti volanti non identificati osservati in passato. Lo riferisce il quotidiano "Japan Times", precisando che il ministro della Difesa Taro Kono ha inoltre affermato di recente che l'aviazione giapponese non ha finora avuto incontri con oggetti volanti che possano essere qualificati come non identificati, ma che è importante disporre di protocolli per tale eventualità alla luce dei recenti video pubblicati dagli Stati Uniti. Secondo il funzionario, i protocolli definiranno come rispondere a tali eventi, registrarli e segnalarli. La scorsa settimana, il Pentagono ha confermato l'autenticità di tre video, risalenti al 2004 e 2015, di misteriosi oggetti volanti che ha definito "non identificati".(Fim)