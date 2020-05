Francia: Farandou (Sncf), persi 2 miliardi di euro a causa della crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ferroviaria statale francese Sncf dovrà probabilmente licenziare parte del personale nel quadro della crisi economica dovuta al coronavirus a causa della quale ha perso sinora 2 miliardi di euro. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Sncf, Jean-Pierre Farandou, ai microfoni di radio "France Inter", spiegando che la società ha accumulato in questo periodo troppi debiti e che la possibilità di chiedere aiuti allo Stato "non sembra irragionevole". Nel suo intervento, Farandou ha aggiunto che dal prossimo 11 maggio, quando sono previsti i primi allentamenti alle restrizioni anti Covid-19, Sncf garantirà tra il 50 ed il 60 per cento dei collegamenti ferroviari a livello nazionale, e che nella prospettiva di un progressivo ritorno alla normalità la società mira a rendere operativo il servizio al 100 per cento entro l'inizio di giugno. Da metà marzo, in Francia hanno potuto circolare il 7 per cento dei treni ad alta velocità ed il 20 per cento dei treni regionali.(Frp)