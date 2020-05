Coronavirus: FI, riaprire chiese grantendo massima sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ha presentato tre emendamenti al decreto lockdown, in Aula a Montecitorio la prossima settimana, per consentire nuovamente, garantendo le condizioni di massima sicurezza, la celebrazione delle messe. E' quanto si legge in una nota diffusa dal partito. Le proposte sono a prima firma della capogruppo, Mariastella Gelmini, e del vice capogruppo vicario, Roberto Occhiuto, e sono state sottoscritte da tantissimi deputati azzurri. "Sì alle cerimonie religiose, sì all'ingresso nei luoghi di culto. Si prevede la sospensione delle messe solo qualora non siano garantite condizioni di sicurezza nelle modalità di accesso e deflusso ai luoghi di culto, nel distanziamento e nell'uso di dispositivi di tutela individuale", si legge fra le proposte. Infine, Forza Italia propone l'adozione di protocolli, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose, per la definizione delle misure necessarie per consentire le celebrazioni delle funzioni. "Lo svolgimento delle messe, se fatto seguendo le indicazioni e il distanziamento sociale - affermano Mariastella Gelmini e Roberto Occhiuto - non deve essere più limitato. Gli italiani hanno dimostrato grande senso di responsabilità e siamo certi che, come si potrà tornare a lavoro, si potrà tornare nelle chiese". Per i due parlamentari "viviamo un momento difficile, molte famiglie hanno perso i propri cari, altre devono combattere quotidianamente con problemi economici e legati al lavoro: la libertà di culto e la fede sono fondamentali per aiutare tante persone che soffrono. Forza Italia vuole che le messe riprendano al più presto, basta stupide limitazioni, il governo segua le nostre proposte". (Rin)