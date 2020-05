Giustizia: M5s, nomina di Petralia a capo del Dap è una buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di un nuovo capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da parte del ministro della Giustizia è una buona notizia. Così in una nota i membri del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia al Senato. “Al dottor Dino Petralia, già procuratore a Reggio Calabria, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro: siamo certi che la sua azione, congiuntamente a quella del nuovo vice capo Tartaglia, saprà dare nuovo impulso alle importanti azioni che il dipartimento è chiamato a svolgere soprattutto in un periodo delicato come questo”, si legge nella nota. Tanto Petralia quanto Tartaglia, prosegue il documento, hanno sin qui svolto il proprio lavoro di magistrato “in prima linea contro le mafie e la criminalità organizzata, e siamo certi che la loro attività sarà altrettanto proficua per il dipartimento". (Rin)