Coronavirus: Rampelli (Fd’I), consegnare imprese alle banche è un atto feroce

- L’unico aspetto positivo della tragedia pandemica è l’opportunità di sburocratizzare lo Stato: bisogna rivedere subito il codice degli appalti per far ripartire i cantieri subito. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, intervenendo alla trasmissione “Coffee Break” su La7. L’unica soluzione per dare tranquillità al mondo produttivo, ha aggiunto, è il risarcimento diretto. “Lo Stato ha imposto l'azzeramento delle attività e deve ripagare interamente il danno nelle forme che stabilirà: sin qui, al contrario, ha costretto le imprese al protesto e, ora, all'indebitamento”, ha spiegato. Consegnare le imprese alle banche, ha ribadito, è “un atto feroce: la richiesta di restituzione entro 6 anni è offensiva come quella di pagare interessi, come se l'azienda avesse deciso liberamente di fare un investimento”. Infine, ha detto, non si possono trattare il Molise, la Basilicata dove ci sono zero contagi e mortalità infinitesimale, o tutto il Sud che ha la medesima tendenza, come la Lombardia. “È necessario che lo Stato sappia leggere le differenze e concerti con le regioni protocolli diversi: questo consentirebbe all'Italia di fare cassa con il Sud per ristorare la parte del Nord in crisi drammatica”, ha concluso, sottolineando la necessità di una visione di sistema. (Rin)