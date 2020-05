Uzbekistan: crolla diga di Sardoba, 70 mila persone evacuate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 70mila persone sono state evacuate dall'Uzbekistan orientale in seguito al crollo della diga di Sardoba, le cui acque hanno sommerso centinaia di case della zona. Secondo quanto ha riferito ai media locali il portavoce del ministero per le situazioni di emergenza, Murod Sadikov, 56 persone sono rimaste ferite nella regione di Sirdaryo ed alcune aree residenziali della zona sono state fortemente danneggiate. Dopo il crollo, avvenuto oggi, continuano gli sforzi per soccorrere gli abitanti mentre il flusso d'acqua è stato reindirizzato ai fiumi locali. Il presidente Shavkat Mirziyoyev ha affermato che saranno prese "tutte le misure necessarie per risolvere la situazione". Completata nel 2017 dopo sette anni di lavori, la diga di Sardoba aveva una capacità d'acqua di 922 milioni di metri cubi e veniva utilizzata solitamente per l'irrigazione di terreni agricoli nelle province di Sirdaryo e Jizzakh. Alcuni operai della zona hanno riferito che recenti modifiche alla struttura avevano sollevato preoccupazioni sulla sua tenuta. Nell'area in cui si trova la diga è anche prevista la costruzione di una diga idroelettrica, per i cui lavori l'Uzbekistan ha firmato un contratto da 23 milioni di dollari con la Cina. Il suo completamento è previsto per il 2022. (Res)