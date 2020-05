Coronavirus: Gentiloni, ascolta l'appello straordinario di papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ascoltare l’appello straordinario di papa Francesco. E' questo l'invito rivolto sul suo profilo Twitter da Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e Commissario Ue per gli Affari economici. Questa mattina nella tradizionale messa a Santa Marta, il Pontefice ha rivolto un appello ai governanti del mondo affinché, in questo momento difficile, mostrino unità. "Capi di stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti di regioni, perché il signore li aiuti e gli dia forza perché il loro lavoro non è facile". E "preghiamo" affinché "quando ci sono differenze fra loro capiscano che nei momenti di crisi devono essere molto uniti per il bene del popolo, perché l'unità è superiore al conflitto", ha aggiunto il Pontefice.(Res)