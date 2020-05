Libia: "Anadolu", Saleh afferma che Haftar ha annunciato tregua su richiesta russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tregua umanitaria per il mese di Ramadan annunciata dal generale KHalifa Haftar sarebbe stata frutto di una richiesta della Russia. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu" citando colloqui tra il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, e leader delle tribù della Libia orientale. Secondo quanto affermato da "Anadolu", Saleh ha parlato di un rapporto preparato da Mosca secondo cui l'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar si trovava in una situazione critica di fronte alle forze di Tripoli e quindi i russi avrebbero chiesto a Haftar di "dichiarare il cessate il fuoco ora che la situazione sul campo di battaglia sta peggiorando". Mosca avrebbe anche chiesto a Haftar di redigere un comunicato sulla "ricomposizione del Consiglio presidenziale".Il 29 aprile, le forze dell'autoproclamato Lna di Khalifa Haftar hanno annunciato una tregua umanitaria in Libia in occasione del mese di Ramadan. L'annuncio è attivato tramite il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, nel corso di una conferenza stampa a Bengasi. L'ufficiale libico ha spiegato che "il comando generale ha accolto l'appello della Comunità internazionale per una tregua umanitaria nel mese di Ramadan". Al Mismari ha tuttavia sottolineato: "Risponderemo però a qualsiasi violazione da parte delle forze del Governo di accordo nazionale". L'Lna quindi "ha fermato tutte le attività militari e si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi manovra condotta dal nemico durante questa tregua". La Russia si è espressa a sostegno della Tregua, mentre il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli ha commentato la proposta sostenendo che per la sua attuazione "sono necessari sponsor, garanzie e meccanismi". (Res)