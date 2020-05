Lavoro: primo rapporto Censis-Ugl, oltre l’emergenza Covid-19 per la rinascita dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato in occasione della festa dei lavoratori il primo rapporto Censis-Ugl dal titolo "Italiani, lavoro ed economia oltre l'emergenza Covid-19", realizzato per il 70mo anniversario di fondazione del sindacato. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Nella ricerca illustrata da Paolo Capone, segretario generale del sindacato Ugl, e Giuseppe De Rita, presidente del Censis, sono state analizzate le modalità con cui gli Italiani sono entrati nell'emergenza, come la stanno affrontando e gli effetti che si produrranno al suo termine. “La pandemia ha sconvolto la nostra vita, con conseguenze drammatiche sull'occupazione e con danni gravissimi soprattutto alle Pmi e alle microimprese: dal primo rapporto realizzato insieme al Censis emerge un pessimismo per il futuro, e occorre essere consapevoli che per vincere questa guerra ognuno dovrà fare al meglio la propria parte, evitando la deriva della disuguaglianza sociale e lo spreco di risorse”, ha detto Capone, rinnovando l’impegno del suo sindacato nel dare ai cittadini “un contributo concreto e propositivo”. (segue) (Com)