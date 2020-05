Lavoro: primo rapporto Censis-Ugl, oltre l’emergenza Covid-19 per la rinascita dell’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la straordinaria capacità di adattamento degli italiani, ha commentato De Rita, ad essere stata “decisiva anche nell'emergenza in corso, in cui hanno accettato con grande compostezza limitazioni significative delle principali libertà individuali”. La ripresa, ha aggiunto, avrà bisogno di interventi di tipo economico, auspicabilmente per riattivare l'azione delle imprese e dei lavoratori e non per creare nuove dipendenze, che “tuttavia potrebbero non bastare se non verrà riconosciuto il ruolo decisivo della società e in essa dei tanti soggetti che ne compongono il paesaggio economico, sociale e territoriale”. Dal rapporto si evince che il 57,1 per cento degli italiani è pessimista sul proprio avvenire, il 25,5 per cento è ottimista e il 17,4 per cento non ha le idee chiare a riguardo. (Com)