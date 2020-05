Coronavirus: Dadone, Pa non ha mai chiuso, ora portare a regime smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pubblica amministrazione non ha mai avuto una prima fase di chiusura completa, ma abbiamo continuato ad erogare i servizi dal momento che non potevamo bloccarli. Lo ha ribadito la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, intervenendo ai microfoni di Sky Tg24. Nell'ottica della ripartenza del paese, la Pa "da lunedì 4 maggio continuerà ad erogare i servizi ma con particolare attenzione alle filiere per cui ripartiranno i lavori: daremo priorità a questi fascicoli rispetto agli altri", ha aggiunto. Per il futuro, invece, "voglio dare una prospettiva: dobbiamo fare bagaglio delle esperienze acquisite in queste settimane", in particolare sullo smart working che "vogliamo portare a regime al 30 per cento per fornire dei servizi migliori ai cittadini". "Dobbiamo cogliere questa occasione", ha concluso. (Rin)