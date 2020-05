Usa-Ucraina: Trump propone Keith Dayton come nuovo ambasciatore a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto, Keith W. Dayton, come nuovo ambasciatore in Ucraina. È quanto si legge in una nota della Casa Bianca, secondo cui Dayton è attualmente direttore del George C. Marshall Center di Garmisch, in Germania, una posizione che ricopre dal 2010. Dayton svolge anche l’incarico di consulente senior per la Difesa degli Stati Uniti in Ucraina ed è stato per circa 40 anni un rappresentante delle Forze armate Usa, da cui si è congedato nel 2010 con l’incarico di generale. Militare di carriera, Dayton ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo servizio militare, anche dal dipartimento di Stato e dai governi canadese, tedesco e austriaco. Inoltre, Dayton parla correntemente russo e tedesco. (Nys)