Roma: incendio in un appartamento a San Cesareo, soccorse madre e figlia

- Un incendio è divampato questa notte in un appartamento posta al primo piano di una palazzina di due, fuori terra nel Comune di San Cesareo, in provincia di Roma. Sul posto, in Via Filippo Corridoni, sono intervenute alle 3:50 circa due squadre del comando di Roma dei Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, salvando anche due donne, madre e figlia, che sono state soccorse e portate fuori dalla casa. Rimaste intossicate dal fumo, le due donne, sono state affidate al personale medico del 118 e ricoverate all'ospedale di Frascati. La palazzina all'arrivo dei Vigili del fuoco stata evacuata. Intanto, l'appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno. (Rer)