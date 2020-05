Coronavirus: Dadone, fughe in avanti dei governatori sono pericolose per salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non piace alla ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, lo scontro fra governo centrale e regioni sul tema delle riaperture. Per la deputata ed esponente del Movimento 5 stelle "il confronto da parte del governo è molto costruttivo". "Abbiamo chiesto alle regioni di essere collaborativi: non mi piace arrivare allo scontro con le regioni ma neanche che venga strumentalizzata questa situazione da parte di alcuni governatori che fanno fughe in avanti pericolose per la salute dei cittadini", ha spiegato. "Bisogna togliersi la casacca politica ed evitare lo scontro con il governo centrale: ai governatori dico di evitare queste azioni sparpagliate e disorganizzate che creano solo ansia nei cittadini", ha concluso. (Rin)