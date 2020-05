Coronavirus: Sciotto (Fapi), scontrino elettronico dovrà slittare di almeno un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obbligo dello scontrino elettronico dovrà slittare di almeno un anno a fronte della grave crisi economica venutasi a determinare a seguito del lockdown imposto dall’emergenza Covid-19. Lo dichiara in una nota Gino Sciotto, presidente nazionale della Federazione autonoma di piccole imprese (Fapi). “Chiediamo al governo e alle forze politiche di inserire nel decreto liquidità, in fase di conversione alla Camera, un emendamento con cui venga sospeso l’obbligo di scontrino elettronico, attualmente previsto per il prossimo primo luglio, a tutti gli esercizi commerciali, inclusi quelli che hanno un fatturato annuale inferiore ai 400 mila euro”, ha spiegato, sottolineando che l’introduzione della misura “costringerebbe alla chiusura migliaia di piccole attività che non riuscirebbero a sopportare questo ulteriore onere fiscale". (Rin)