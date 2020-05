Belgio: il governo detta le condizioni per concedere degli aiuti di Stato a Brussels Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cambio di aiuti di Stato a Brussels Airlines, il governo belga chiede alla capogruppo Lufthansa di offrire solide garanzie sul futuro della compagnia aerea belga. È quanto si legge in una lettera del primo ministro Sophie Wilmes lo ha espresso in una lettera inviata mercoledì a Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, e pubblicata oggi dai quotidiani belgi “Echo” e “De Tijd”. Brussels Airlines chiede aiuti per 290 milioni di euro, ma la premier Wilmes ha chiesto nella sua lettera una prospettiva di crescita dettagliata per Brussels Airlines, con obiettivi quantificabili per quanto riguarda lo sviluppo dell'aeroporto di Bruxelles come hub a lungo termine. Il governo chiede pertanto ulteriori investimenti nella compagnia aerea belga. Resta da chiarire la posizione dello Stato belga e le indiscrezioni su un potenziale ingresso nell’azionariato di Brussels Airlines.(Beb)