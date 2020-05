Coronavirus: Di Venanzio (Unindustria), pensare già da adesso alla fase 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fase dell’emergenza ora si sta parlando di fase 2, ma è necessario pensare già da adesso alla fase 3 che deve essere caratterizzata dallo sblocco dei lavori per le infrastrutture. Lo scrive Alessandro Di Venanzio, presidente Unindustria Rieti, in un intervento sul Messaggero. "La ricorrenza del Primo Maggio quest’anno cade nel periodo più difficile dal Dopoguerra ad oggi per la nostra economia. Non si vivrà, quindi, con gli stessi sentimenti degli altri anni, ma con fortissime preoccupazioni, legate alla ripresa della produzione e al mantenimento dei livelli occupazionali, in uno scenario in cui il bene primario da tutelare è la salute dei nostri collaboratori - sostiene Di Venanzio - . In questo siamo fortemente impegnati ad applicare con molta accuratezza tutte le prescrizioni previste dal Protocollo sulla sicurezza. Il mio pensiero va a chi il lavoro non ce l’ha, a chi rischia di perderlo e vede nubi pesantissime sul proprio futuro, a chi è in cassa integrazione, alle forze dell’ordine, al personale sanitario che è in prima linea a combattere il Coronavirus. E va ovviamente anche ai colleghi imprenditori, che sono l’asse portante dell’Italia e cercano con il loro impegno di garantire sviluppo e occupazione. Dopo la fase dell’emergenza ora si sta parlando di fase 2, ma a mio avviso - continua Di Venanzio - è necessario partire immediatamente con la fase 3: c’è il rischio di una caduta del Pil del 10% nei primi due trimestri del 2020. Bisogna intervenire sul Decreto liquidità, che così come è scritto non è facilmente comprensibile e già in tempi normali sarebbe stato di difficile attuazione: ora siamo in tempi eccezionali, ma il Governo sembra agire come se non fosse così, con la burocrazia che la fa da padrone. Vi è la necessità di sovvenzioni alle imprese e non semplicemente di prestiti perché c’è urgente bisogno di liquidità, soprattutto per quelle piccolissime, piccole e medie". (segue) (Com)