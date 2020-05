Coronavirus: Di Venanzio (Unindustria), pensare già da adesso alla fase 3 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Unindustria Rieti Alessandro Di Venanzio sottlinea anche che "la fase 3 deve essere caratterizzata dallo sblocco dei lavori per le infrastrutture e il modello da seguire è quello lanciato da Unindustria nell’ottobre 2018 durante la nostra Assemblea dal presidente Filippo Tortoriello: prevedere un commissario straordinario per ogni opera. La validità di questa proposta è stata verificata con il ponte Morandi, dando poteri straordinari in primis al sindaco di Genova e dopo al Presidente della Regione. Bisogna applicare il 'metodo Unindustria' anche per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, prevedendo un Commissario per ogni regione e non uno per tutte e quattro come è adesso. Auspichiamo che il presidente Conte e il presidente Zingaretti facciano propria la nostra proposta, in modo da dare un’accelerata molto forte alla ricostruzione. Qualche anno fa, in occasione proprio del Primo Maggio, il vescovo Domenico Pompili mise insieme tutte le forze produttive e sociali per dar vita ad una riflessione comune sull’importanza del lavoro. Un messaggio - conclude Di Venanzio - che oggi diventa una stella polare: solo stando insieme e collaborando riusciremo ad uscire da questa drammatica situazione". (Com)