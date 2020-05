Singapore: autorità annunciano allentamento misure, contagi al minimo da due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore hanno annunciato un progressivo allentamento delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, dopo che nel paese sono stati confermati oggi 447 nuovi casi di Covid-19, il più piccolo aumento giornaliero registrato nelle ultime due settimane. Lo ha riferito oggi in un comunicato il ministero della Sanità, mentre la task force per la risposta al Covid-19 ha precisato che se la maggior parte delle restrizioni rimarranno in vigore per un'altra settimana, dal 5 maggio sarà consentita l'agopuntura contro il dolore qualora ritenuta essenziale dai professionisti, mentre dal 12 maggio riapriranno alcuni servizi come le lavanderie o i parrucchieri. "Stiamo facendo buoni progressi, ma non siamo ancora a contagi locali ad una sola cifra, quindi non è il momento di revocare le misure più rigorose che abbiamo adottato", ha dichiarato il ministro dello Sviluppo nazionale Lawrence Wong, per il quale se si può procedere ad alcune concessioni è necessario "rimanere molto disciplinati e vigili". Secondo il ministero della Sanità, la maggioranza dei casi confermati di Covid-19 riguardano lavoratori migranti che alloggiano nei dormitori. E' il nono giorno consecutivo in cui i nuovi contagi sono inferiori ai mille.(Fim)