Svizzera: Rosengren (Abb), decentralizzare per favorire le prestazioni dell'azienda

- Il nuovo amministratore delegato di Abb, Bjorn Rosengren, vorrebbe decentralizzare l’azienda svizzera per migliorare le sue prestazioni. È stato lo stesso Rosengren a dichiararlo in un'intervista al quotidiano svizzero “Neue Zuercher Zeitung”. Le performance dellaa società, i cui prodotti spaziano dagli interruttori automatici ai motori elettrici per navi, sono state rallentate da un modello di business troppo complicato, ha affermato l'amministratore delegato, giunto alla guida di Abb lo scorso marzo. "Ho intenzione di decentralizzare ulteriormente", ha detto Rosengren, secondo cui ulteriori dettagli sulle sue intenzioni saranno più chiari quando presenterà la nuova strategia dell'azienda il 10 giugno. "Ciò che ha causato i problemi di Abb è stato il complicato modello di business", ha affermato, riferendosi alla precedente gestione che aveva accentrato sulla sede centrale dell’azienda tutte la maggior parte delle decisioni. Questo modello comporta "costi elevati perché la sede centrale ostacola le attività commerciali più di quanto crei un valore aggiunto", ha affermato Rosengren. "Le unità aziendali hanno maggiore conoscenza delle loro necessità e ora avranno tutte le responsabilità”, ha aggiunto l’Ad di Abb. (Geb)