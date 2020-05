Coronavirus: Rebecchini (Acer), su fase 2 governo finanzi manutenzione straordinaria scuole e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i cantieri privati, nelle abitazioni e nei condomini, sarà più complicato riuscire a garantire le modalità di sicurezza previsti dai nuovi protocolli, però sono tutti convintissimi di ripartire. Stiamo chiedendo al governo che gli enti locali vengano finanziati per un'opera di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle infrastrutture del Paese". A dirlo il presidente dell'Associazione dei costruttori romani (Acer), Nicolò Rebecchini, su Radio Cusano Tv Italia. "Ad oggi purtroppo non abbiamo avuto risposte. Dopo aver letto il decreto liquidità ci siamo subito resi conto che questa bomba di denaro che aveva annunciato il governo non era concreta, ci siamo sentiti presi in giro", aggiunge Rebecchini. Sul settore dell'edilizia, "non vediamo l'ora che arrivi lunedì per ripartire con i cantieri pubblici e privati. Per i cantieri privati - spiega il presidente di Acer -, nelle abitazioni e nei condomini, sarà più complicato riuscire a garantire le modalità di sicurezza previsti dai nuovi protocolli, però sono tutti convintissimi di ripartire". Sul piano di ristrutturazione delle scuole. "Il piano di manutenzione del patrimonio pubblico è uno degli argomenti che stiamo portando avanti con il governo. Stiamo chiedendo - sottolinea Rebecchini - che gli enti locali vengano finanziati per un'opera di manutenzione straordinaria, non solo degli edifici scolastici ma in generale delle infrastrutture del Paese. Dobbiamo scrollarci di dosso tanti vincoli burocratici che frenano le manutenzioni. Il Paese deve assolutamente riprendere in mano questi argomenti e in questo momento è fondamentale. Più grande è la crisi, più si dovrebbe proporre e agire. Ad oggi purtroppo non abbiamo avuto risposte. Oggi si parla di misure, di garanzie, di soldi, ma non mi sembra ci sia una strategia. Dopo aver letto il decreto liquidità ci siamo subito resi conto - conclude Rebecchini - che questa bomba di denaro che aveva annunciato il governo non era concreta, ci siamo sentiti presi in giro". (Com)