Mali: morto in esplosione militare francese dell'operazione Barkhane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare dell'operazione a guida francese Barkhane è deceduto dopo essere stato ferito in Mali in un'esplosione. Lo riferisce oggi in un comunicato il ministero della Difesa francese, precisando che il brigadiere Dmytro Mrtynyouk è stato ferito lo scorso 23 aprile nell'esplosione di un ordigno artigianale che ha colpito "un camion cisterna della forza Barkhane" ferendo "il conducente ed il capo del veicolo". Il brigadiere è morto ieri all'ospedale militare Percy di Clamart, vicino Parigi, dov'era stato ricoverato. La morte di Mrtynyouk porta a 42 il numero di militari francesi uccisi nel Sahel dall'inizio dell'intervento di Parigi nel 2013, con l'operazione Serval. Nelle ultime settimane, l'esercito francese ha moltiplicato le offensive in questa regione del Sahel (tra Mali e Niger), sostenendo di aver "neutralizzato" decine di jihadisti dall'inizio dell'anno. (Res)