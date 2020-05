Coronavirus: Sala, sistema sanitario dica come valutare eventuale ripresa crescita contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come individuare una eventuale preoccupante crescita dei contagi da lunedì, quando ci sarà la prima parziale riapertura? “Quando vedo un trend salire costante per tre o cinque giorni, quando vedo un livello doppio?”. È la richiesta che il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha rivolto oggi al sistema sanitario lombardo nel corso del suo quotidiano video messaggi da Palazzo Marino. La prima parziale riapertura del 4 maggio, ha spiegato il sindaco, “è sostanziata dal giudizio della sanità che ci dice che la situazione, a oggi, è sufficientemente sotto controllo”, ma il sindaco,facendosi portavoce delle preoccupazioni dei milanesi che non sanno cosa succederà, ha spiegato che “molto dipenderà dai nostri comportamenti, io cercherò di misurare con attenzione una eventuale ripresa della crescita dei contagi”. (segue) (Rem)