Coronavirus: Sala, sistema sanitario dica come valutare eventuale ripresa crescita contagi (2)

- È a questo punto che il sindaco Sala chiede al sistema sanitario regionale “quando comincerò, eventualmente, a preoccuparmi? “I contagi – ha spiegato Sala - sono figli dei tamponi che vengono fatti e, a Milano città, vengono fatti circa mille tamponi al giorno, non di più. Questi mille tamponi portano an un numero di contagi che, misurato nella media degli ultimi 14 giorni, è pari a 143. Io considero questa una base di partenza: “Non c'è una formula matematica – ha concluso Sala - sapendo che questi contagi sono la punta dell'iceberg, come ha dichiarato l'Istituto superiore di sanità due giorni fa. E l'iceberg sotto è molto più ampio, ma si presume che questi 143 contagi sono sufficientemente rappresentativi della realtà della diffusione del virus”. (Rem)