Coronavirus: Pedica (Pd), 4 maggio Raggi prenda bus e metro così capirà agonia romani

- "È folle pensare di aver risolto il problema del trasporto pubblico attaccando adesivi su tutti i sedili degli autobus per impedire agli utenti di sedersi. Dal 4 maggio Raggi usi di meno l'auto di servizio e cominci a usare i mezzi dell'Atac, solo così riuscirà a capire a quale ulteriore agonia saranno sottoposti i romani". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Un vero sindaco deve preoccuparsi di constatare di persona la situazione - sottolinea Pedica -. Raggi faccia uno sforzo: almeno per la prima settimana della fase due provi ad andare da capolinea a capolinea due volte al giorno, mattina e sera, e prenda le linee che dalle periferie arrivano in centro e viceversa. Sono pronto ad accompagnarla se vuole. Solo così, sulla base dell'esperienza diretta, il Campidoglio potrà fare un piano serio per il trasporto pubblico". (Com)