Trasporti: Fd'I, a Roma su pianificazione fase 2 grande caos da Raggi e Zingaretti

- "La fase 2 nella Capitale per quanto riguarda il trasporto pubblico sembra una pianificazione da armata Brancaleone": dalla sindaca Raggi e dal presidente Zingaretti grande caos. E' quanto dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. "In merito ai bus, ad esempio, molti sono i dubbi e le perplessità visto che l'Atac non ha i numeri per gestire il controllo dell'utenza - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Chi si occuperà ad esempio dei controlli a terra alle fermate? La municipalizzata capitolina ai trasporti non ha personale sufficiente, e visto che si dovranno anche mantenere le distanze, chi verificherà i viaggiatori a bordo? Una situazione preoccupante, di fronte anche all'imprevedibile flusso di passeggeri soprattutto su quelle linee che effettuano corse dirette in periferia magari con il rischio di resse e accalcamento. Come Fd'I chiediamo che vengano forniti più Dpi per tutto il personale, vi siano i divisori a protezione per gli autisti, e la possibilità di utilizzare per le attività di verifica il personale in cassa integrazione di Atac. Si potrebbe impiegare inoltre parte dei dipendenti della Roma Multiservizi e delle altre società partecipate in crisi. Dalla sindaca Raggi e dal presidente Zingaretti grande caos sui trasporti", concludono.(Com)