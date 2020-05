Viabilità: da martedì 5 maggio su A9 chiuso tratto tra Como M.te Olimpino e Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società autostrade annuncia che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 22.00-5.00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, si potrà proseguire su Via Bellinzona e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso. (Com)