Roma: controlli del primo maggio, un arresto e una denuncia

- Nel corso dei controlli dei carabinieri in occasione del primo maggio, i militari di Ostia hanno arrestato una persona e denunciata un'altra. Nel dettaglio, ieri pomeriggio, a Ponte Galeria, i carabinieri della stazione hanno arrestato 49enne del luogo, già agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, scaturita a seguito delle continue violazioni delle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria. L’uomo è stato, pertanto, associato presso la casa circondariale Regina Coeli di Roma. Sempre a Ponte Galeria i carabinieri di Ostia hanno denunciato un 46enne romano con precedenti, fermato in serata dalla pattuglia di vigilanza, mentre passeggiava a piedi nelle vie cittadine senza un valido motivo. L’uomo è stato sanzionato poiché inottemperante alla normativa per il contenimento del Covid-19 e, per questo motivo, ha aggredito verbalmente i militari che si sono visti costretti a denunciarlo anche al Tribunale di Roma per oltraggio a Pubblico ufficiale.(Rer)