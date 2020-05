© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo incontro questa mattina fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i capi delegazione dei partiti di maggioranza per discutere delle misure da inserire nel prossimo decreto economico per far fronte all'emergenza coronavirus. Secondo quanto si apprende, alla riunione, che dovrebbe tenersi alle 11,30, parteciperà anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. (Rin)