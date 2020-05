Sport: a Roma il 4 maggio flashmob di palestre e centri sportivi, "riaprire impianti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 4 maggio, alle 21, i titolari di palestre e centri sportivi a Roma e in tutta Italia apriranno simbolicamente i loro impianti in segno di protesta. È il flashmob organizzato dal gruppo, nato su Facebook e che sotto lo slogan "Apriamo le palestre" ha raccolto 11 mila iscritti. Portavoce dell'iniziativa è il dirigente e campione sportivo romano Massimiliano Toti che spiega: "Le palestre non sono luogo di contagi, come i dati Istat dimostrano. Un intero settore economico è a rischio, schiacciato dall'emergenza Covid-19. I gestori che devono sostenere tutti i costi con gli impianti chiusi. Le società e le associazioni sportive sono sull'orlo del collasso; oltre il 20 per cento ha abbassato le serrande con la consapevolezza che non potrà riaprire. Ci sono persone che rischiano di perdere il posto di lavoro". Toti sottolinea poi che "lo sport, il fitness e l'attività motoria rinforzano il sistema immunitario. Pretendiamo il diritto allo sport" e quindi conclude: "Palestre e centri sportivi devono riaprire, i titolari, i gestori, i dirigenti, gli operatori e i tecnici sanno come far ripartire le attività in sicurezza, applicando i dispositivi relativi al divieto di assembramento e al distanziamento sociale, e le norme igienico-sanitarie consigliate dagli esperti. Non bastano gli annunci, i presunti aiuti economici che dovrebbero pervenire da parte del governo, né i finanziamenti agevolati. Vogliamo ripartire subito, diciamo no all'indebitamento e all'assistenzialismo. Il sistema sportivo deve ripartire perché garantisce lo sport di base sul territorio e lo sviluppo psicofisico dei giovani. Le famiglie devono poter riprendere le attività motorie e sportive, questa forzata sospensione è deleteria per l'organismo umano. Non bisogna mai dimenticare che lo sport è salute, valori, passione e società insieme". (Rer)