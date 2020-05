Coronavirus: Rampelli (Fd’I), Conte segua appello del Papa per superare le differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha detto una cosa importante e lo ringraziamo per il suo appello: superare le differenze. Lo ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camer e deputati di Fratelli d’Italia, intervenendo alla trasmissione “Coffee Break” su La7. “Suggerisco al presidente del Consiglio di ascoltare il monito del Santo Padre, che è lo stesso lanciato dal capo dello Stato 15 giorni fa: fino a oggi nessuna condivisione c'è stata con l'esecutivo nonostante la disponibilità dimostrata dall'opposizione”, ha affermato, sottolineando che quando ci sono fasi “eccezionali al punto da sospendere la costituzione e i diritti fondamentali non solo bisogna confrontarsi ma è indispensabile condividere”. In questa condizione, ha aggiunto, non si può governare attraverso provvedimenti monocratici: bisogna sommare le sensibilità di tutti e non dividersi. (Rin)